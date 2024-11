Halbe Zijlstra nieuwe voorzitter uitzendbrancheorganisatie NBBU

AMERSFOORT (ANP) - Halbe Zijlstra wordt de nieuwe voorzitter van de NBBU, een brancheorganisatie voor uitzendbureaus en intermediairs. De voormalig minister van Buitenlandse Zaken en oud-fractievoorzitter van de VVD neemt in maart de functie over van Brigitte van der Burg, die sinds maart 2017 voorzitter is.

Zijlstra werd dinsdag verkozen door de leden van de NBBU, voluit Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen. De organisatie is naar eigen zeggen belangenbehartiger van meer dan 1300 professionele intermediairs op de arbeidsmarkt. De NBBU-leden bemiddelen jaarlijks 200.000 mensen naar werk en hebben ongeveer 7000 vaste medewerkers.

"Ik wil dat de leden van de NBBU hun werk goed kunnen doen", zei Zijlstra na zijn verkiezing. "Om dat mogelijk te maken, wil ik in gesprek gaan met politici en stakeholders. Laat de behoeften van werkgevers en werkenden in Nederland uitgangspunt zijn bij de totstandkoming van wet- en regelgeving. En maak die vervolgens zo eenvoudig, uitvoerbaar en handhaafbaar mogelijk."

Zijlstra stapte begin 2018 op als minister van Buitenlandse Zaken omdat hij had gelogen over zijn aanwezigheid bij een bijeenkomst met de Russische president Vladimir Poetin. Hij trad daarna in dienst als directeur bij bouwbedrijf VolkerWessels.