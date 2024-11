Franse boerenprotesten tegen Mercosur-deal gaan derde dag in

PARIJS (ANP/AFP) - Boeren in Frankrijk zijn begonnen aan hun derde dag van felle protesten tegen een vrijhandelsverdrag tussen de Europese Unie en de groep Zuid-Amerikaanse landen die zijn verenigd in Mercosur. De acties richtten zich onder andere op producten die Frankrijk binnenkomen vanuit Spanje, een land dat groot voorstander is van een deal met Mercosur. Nu roept de boerenvakbond Coordination Rurale op tot blokkades van het vervoer van levensmiddelen bij distributielocaties van supermarkten in het westen en zuidwesten van Frankrijk.

Franse boeren zijn fel gekant tegen een vrijhandelsverdrag met het blok van Argentinië, Brazilië, Bolivia, Paraguay en Uruguay. Ze vrezen de concurrentie van bedrijven die aan minder strenge milieu- en welzijnseisen hoeven te voldoen dan de Europese. In Brussel heeft Frankrijk ook laten weten niets te zien in de huidige voorstellen voor een akkoord met Mercosur, maar onder andere Duitsland en Spanje hopen nog dit jaar een deal te kunnen sluiten.

Actievoerders zetten dinsdag op de snelweg A9 bij de Spaanse grens een blokkade op. Vrachtwagens werden volgens een verslaggever van AFP tegengehouden, terwijl personenauto's verder konden rijden. In het plaatsje Le Boulou bij de grens met Spanje lieten boeren een tankwagen met Spaanse wijn leeglopen, is te zien op videobeelden die de krant l'Indépendant online zette.