Harley-Davidson schrapt diversiteitsprogramma's

MILWAUKEE (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse motorfabrikant Harley-Davidson stopt met verschillende initiatieven op het gebied van diversiteit, gelijkheid en inclusiviteit, na wekenlange druk van tegenstanders van dit beleid.

De in Milwaukee gevestigde onderneming maakte maandag bekend dat er geen cursussen meer komen voor medewerkers die gericht zijn op sociale thema's. Ook andere diversiteitsprogramma's worden stopgezet. De motorfabrikant heeft sinds april ook geen afdeling meer die zich bezighoudt met diversiteit en inclusie, zo staat in een verklaring op het socialemediaplatform X.

Harley-Davidson neemt niet langer deel aan een jaarlijkse beoordeling voor lhbti-acceptatie door belangenorganisatie Human Rights Campaign. Ook worden medewerkersgroepen aangepast zodat ze zich alleen nog bezighouden met zakelijke ontwikkelingen, het begeleiden van medewerkers en trainingen.

'Omslagpunt bereikt'

Harley sluit zich hiermee aan bij de bedrijven Tractor Supply, Deere & Co. en Polaris, die hun beleid op dit vlak ook hebben teruggeschroefd na een campagne van de bekende activist Robby Starbuck tegen zogenoemde 'woke' bedrijven. De terugtrekking maakt deel uit van een bredere tegenreactie in het bedrijfsleven, waardoor bedrijven hun programma's van de afgelopen jaren heroverwegen.

"Het is tijd om van deze beleidsregels af te stappen en weer neutraliteit en gezond verstand terug te brengen in het bedrijfsleven", reageerde activist Starbuck. Hij schrijft de beslissing van het bedrijf toe aan de verspreiding van berichten op sociale media, vooral door Harley-influencers. "We hebben een soort omslagpunt bereikt", voegde hij toe.