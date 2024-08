Al Jazeera wint prijzen voor verslaggeving Gazaoorlog

NEW YORK (ANP) - Al Jazeera is door de Amerikaanse vakorganisatie Radio Television Digital News Association (RTDNA) met vier Edward R. Murrow Awards onderscheiden voor de onlineberichtgeving over de Gazaoorlog. Dat meldt de Qatarese nieuwsorganisatie. Drie prijzen zijn bestemd voor de Engelstalige website van Al Jazeera, de vierde award ging naar het nieuws- en videoplatform AJ+. Daarmee richt Al Jazeera zich op een wat jonger publiek, onder meer via sociale media.

De categorie Breaking News Coverage ging naar het liveblog over de oorlog in de Gazastrook. De videodocumentaire One Day in Gaza | Close Up, waarin tien inwoners van de bezette kuststrook de kijker meenemen in hoe zij de oorlog meemaken, won de prijscategorieën Excellence in Video en Hard News. Vlogster Bisan Owda die op Instagram ruim 4,7 miljoen volgers heeft en sinds oktober vorig jaar video's maakt voor AJ+, won met News Series de vierde van de in totaal veertien onderscheidingen voor grote digitale media- en nieuwsorganisaties.

Managing director Soraya Salam van Al Jazeera English zegt trots te zijn op "hoe hard onze teams hebben gewerkt om tot nauwkeurige verslaggeving te komen over de Gaza-oorlog". Dit was volgens haar niet mogelijk zonder "de moed van verslaggevers ter plaatse en de nu al meer dan 160 collega-journalisten die door het Israëlische leger zijn gedood terwijl ze gewoon hun werk deden". Hoofdredacteur Moeed Ahmad van AJ+ ziet de awards als erkenning voor hun "toewijding aan de journalistiek, ondanks de voortdurende bedreigingen en pogingen om onze journalisten het zwijgen op te leggen".

De fysieke uitreiking van de awards vindt op 14 oktober plaats in New York. RTDNA werd in 1946 opgericht en legt zich sindsdien toe op het beschermen en promoten van in eerste instantie de geschreven journalistiek en later ook de digitale journalistiek.