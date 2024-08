Goudstaaf voor het eerst meer dan 1 miljoen dollar waard

DEN HAAG (ANP/BLOOMBERG) - Voor het eerst in de geschiedenis is een goudstaaf meer dan 1 miljoen dollar waard. Goud had vrijdag voor het eerst een waarde van meer dan 2500 dollar per troy ounce (31,1 gram) en bleef boven dat niveau.

Met goudstaven die doorgaans rond de 400 ounce wegen, is elke staaf nu meer dan 1 miljoen dollar waard. Dat is omgerekend ruim 909.000 euro.

Er zijn wel wat nuances. Goudstaven op de Londense metalenmarkt, het wereldwijde centrum voor de handel in het edelmetaal, wegen meestal rond de 400 troy ounce, maar kunnen volgens brancheorganisatie London Bullion Market Association tussen de 350 en 430 ounce puur goud bevatten. Het is ook mogelijk om kleinere, betaalbaardere staven te kopen.

Een van de redenen voor de stijging van de goudprijs is dat centrale banken recent aanzienlijke hoeveelheden van het edelmetaal aan hun reserves hebben toegevoegd. In de eerste helft van dit jaar bedroegen de aankopen van goud door centrale banken 483,3 ton, wat gelijkstaat aan bijna 40.000 staven. Ook de verwachting van beleggers dat de Amerikaanse centrale bank niet lang meer wacht met het verlagen van de rente en geopolitieke spanningen stuwen de goudprijs.