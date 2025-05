Havenondernemers Rotterdam overwegen rechtszaak om stikstofbeleid

ROTTERDAM (ANP) - De ondernemers in de haven van Rotterdam zijn klaar met het in hun ogen te weinig doortastende stikstofbeleid van het kabinet. Ze onderzoeken de mogelijkheid om een rechtszaak aan te spannen tegen de overheid, heeft voorzitter Victor van der Chijs van belangenvereniging Deltalinqs gezegd tijdens een jaarlijks diner met de ondernemingen.

Landbouwminister Femke Wiersma kwam vorige maand met een reeks stikstofmaatregelen en 2,2 miljard euro om de vergunningverlening weer op gang te helpen. Maar volgens Van der Chijs "helpt dit beleid niet om de stikstofimpasse nu echt te doorbreken".

"De vergunningverlening zit volledig op slot zolang de natuur niet hersteld wordt en het kabinet niet doorpakt. De vernieuwing en verduurzaming stokt op alle punten als de overheid niet handelt en maar blijft treuzelen en uitstellen. Het kost ons miljarden aan investeringen als we niet opletten. Deze stikstofsoap duurt nu al zes jaar", staat in een persbericht over de toespraak van Van der Chijs.

Verder pleiten de havenbedrijven voor een gelijk internationaal speelveld, verwijzend naar onder meer de relatief hoge energiekosten in Nederland en de CO2-heffing. "Dit moet fundamenteel anders voor we basisindustrie in de haven kwijtraken", aldus de voorzitter, die vraagt "dit als harde doelstelling in het kabinetsbeleid op te nemen".