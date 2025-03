Herstel op Wall Street na flinke koersdalingen vrijdag

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York lieten maandag wat herstel zien, na de forse verliezen van vrijdag. Toen waren de Amerikaanse aandelenmarkten in de greep van hernieuwde zorgen dat de importheffingen van president Donald Trump de inflatie kunnen aanwakkeren.

De Dow-Jonesindex steeg 1 procent tot 42.001,76 punten, na de daling van 1,7 procent vrijdag. De brede S&P 500-index eindigde 0,6 procent hoger op 5611,85 punten. Techbeurs Nasdaq zakte 0,1 procent tot 17.299,29 punten.

Beleggers wachten de wederkerige importheffingen af die Trump woensdag aankondigt. Dat zijn tarieven op landen met heffingen op Amerikaanse producten. Op de aandelenmarkten wordt gevreesd dat die leiden tot tegenmaatregelen van handelspartners van de Verenigde Staten en een verdere escalatie van de handelsoorlog. Hoe die heffingen eruitzien is nog niet bekend. Het Witte Huis meldde maandag dat er op dit moment geen uitzonderingen zijn voor landen of sectoren.