Musk noemt brand bij Tesla-dealer in Rome terrorisme

ROME (ANP) - Tesla-topman Elon Musk heeft de brand bij een Tesla-dealer in Rome maandagochtend "terrorisme" genoemd. Hij zei dit in een reactie op een bericht op X, het socialemediaplatform waarvan hij de eigenaar is.

Een X-gebruiker deelde een nieuwsartikel over de brand en schreef daarbij: "Het is geen winkelbrand, het is een terroristische aanval." Daarop reageerde Musk met het woord "terrorisme".

De brand beschadigde zeventien elektrische auto's van het merk en een deel van het gebouw waarin de voertuigen stonden. Niemand raakte gewond.

De politie doet onderzoek naar de brand en sluit brandstichting niet uit. Bij protesten in de Verenigde Staten zijn Tesla's in brand gestoken en beklad. De laatste tijd zijn er veel protesten tegen Musk vanwege zijn werk voor de Amerikaanse president Donald Trump. Musk voert enorme bezuinigingen door bij de Amerikaanse federale overheid. Ook heeft hij steun betuigd aan de radicaal-rechtse Duitse partij AfD.