Herverzekeraar: schade natuurrampen 131 miljard in eerste helft

MÜNCHEN (ANP/DPA) - Natuurrampen zoals bosbranden, overstromingen, aardbevingen en noodweer hebben in de eerste helft van dit jaar wereldwijd voor een bedrag van in totaal 131 miljard dollar, omgerekend ruim 113 miljard euro, aan schade aangericht. Dat meldt de grote Duitse herverzekeraar Munich Re.

De verwoestende bosbranden die in januari delen van de Amerikaanse stad Los Angeles in as legden, waren met afstand de grootste kostenpost, met 53 miljard dollar. Daarvan was 40 miljard dollar verzekerd.

Volgens Munich Re hebben natuurbranden nooit eerder voor zulke schade gezorgd. Door die bosbranden bij Los Angeles kwamen bijna dertig mensen om het leven en werden meer dan 16.000 huizen en gebouwen vernietigd of beschadigd. De vuurzee rond de op een na grootste stad van de Verenigde Staten woedde drie weken en verwoestte een gebied groter dan Parijs.