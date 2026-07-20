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Hogere gasprijs leidt niet tot opleving verkoop warmtepompen

Economie
door anp
maandag, 20 juli 2026 om 18:07
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NAARDEN (ANP) - Een opleving van de verkoop van warmtepompen is de afgelopen maanden uitgebleven. Dit verwachtte de Vereniging Warmtepompen wel door de gestegen gasprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. De verkoop van warmtepompen liet in het eerste halfjaar een "bescheiden" groei van 6 procent zien, maakte de vereniging maandag bekend.
Fabrikanten van warmtepompen leverden in het afgelopen halfjaar in totaal bijna 239.000 warmtepompen. Volgens de branche loopt de groei voor heel 2026, naar verwachting met 8 procent, achter op het energietransitiebeleid voor 2030.
Als het aan het kabinet-Jetten ligt, wordt de hybride warmtepomp weer verplicht vanaf 2029. De voormalige minister van Volkshuisvesting Hugo de Jonge wilde huiseigenaren vanaf 2026 al verplichten een warmtepomp aan te schaffen ter vervanging van hun cv-ketel. Door dit plan werd later een streep gezet.
Onder meer de hoge aanschafkosten, benodigde woningaanpassingen en het geluid van de buitenunit worden vaak genoemd als nadelen van warmtepompen.
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