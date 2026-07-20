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Ruim 1200 inschrijvers beginnen dinsdag niet aan Vierdaagse

Samenleving
door anp
maandag, 20 juli 2026 om 18:14
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NIJMEGEN (ANP) - De 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse gaat dinsdagochtend van start met 45.761 wandelaars. Van de 47.000 mensen die zich hadden ingeschreven, hebben zich 1239 niet op tijd gemeld, meldt de organisatie maandag.
De eerste etappe van het wandelfestijn begint om 04.00 uur. De route op Blauwe Dinsdag gaat door de Betuwe langs onder meer Elst, waar het centrum voor de gelegenheid blauw versierd is. De wandelaars komen verder door Oosterhout, Slijk-Ewijk, Valburg en Lent. Wie de 50 kilometer loopt, doet ook Arnhem-Zuid aan.
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