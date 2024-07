Hogere winst en meer passagiers voor easyJet

LUTON (ANP) - De Britse luchtvaartmaatschappij easyJet heeft in het afgelopen kwartaal meer winst geboekt. Ook stapten meer passagiers aan boord van de vliegtuigen van de budgetmaatschappij.

De winst voor belastingen steeg in het derde kwartaal van het gebroken boekjaar op jaarbasis met 16 procent tot 236 miljoen pond, omgerekend 280 miljoen euro. De omzet ging 11 procent omhoog tot ruim 2,6 miljard pond.

EasyJet vervoerde 25,3 miljoen passagiers, 8 procent meer dan een jaar geleden. Verder verkocht ook het bedrijfsonderdeel easyJet Holidays meer vakantiepakketten. Topman Johan Lundgren spreekt in een toelichting van sterke prestaties en verwacht dat easyJet een zeer sterke zomerperiode zal meemaken.

Branchegenoot Ryanair maakte begin deze week juist nog bekend dat de winst in het afgelopen kwartaal fors is gedaald door zwakkere ticketprijzen. De Ierse budgetmaatschappij zei ook dat in de belangrijke zomerperiode de ticketprijzen lager zullen zijn dan eerder gedacht.