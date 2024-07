FrieslandCampina profiteert van eerder aangekondigd banenverlies

AMERSFOORT (ANP) - FrieslandCampina profiteert van het eerder aangekondigde banenverlies bij het zuivelconcern. Waar in heel 2023 nog verlies werd geleden, staat er over de eerste helft van dit jaar weer een duidelijke winst in de boeken. FrieslandCampina kondigde in december nog aan 1800 banen te schrappen om de kosten omlaag te brengen, waarvan ruim de helft in Nederland.

"We zien dat de veranderingen die we sinds eind 2023 hebben doorgevoerd, hebben geleid tot een sterke start van 2024", zegt topman Jan Derck van Karnebeek.

FrieslandCampina smeert de banenreductie uit over een periode van twee jaar. Het aantal arbeidsplaatsen is inmiddels met 1146 verminderd. Ook heeft het concern veranderingen doorgevoerd bij de inkoop van grondstoffen en verspilt het minder. Dit alles heeft al geleid tot een kostenbesparing van 152 miljoen euro.

De winst steeg naar 183 miljoen euro, vergeleken met 8 miljoen euro in het eerste halfjaar van 2023. De omzet daalde wel met bijna 7 procent naar 6,4 miljard euro. Dat komt volgens FrieslandCampina vooral door de lagere melkprijs en ongunstige wisselkoersen.