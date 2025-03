Humanitas maant politiek tot actie: schuldenaanpak schiet tekort

AMSTERDAM (ANP) - De huidige maatregelen om de problematische schulden van Nederlanders aan te pakken, schieten tekort. Dat stelt vrijwilligersorganisatie Humanitas die mensen bijstaat bij het oplossen van hun schulden. Volgens directeur Jerzy Soetekouw is al jaren sprake van een "hardnekkige uitdaging", maar is het de laatste jaren alleen maar erger geworden. "Mensen gaan kopje onder", ziet hij. Humanitas biedt daarom dinsdag een pamflet aan bij de Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Iedereen kan in de schulden terechtkomen, legt Soetekouw uit. "Negen van de tien mensen met schulden zijn onze buren en collega's. Zij hebben te maken gekregen met pech in hun leven; een ongeluk zit vaak in een klein hoekje." Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen die te maken krijgen met een scheiding of ziekte. Maar het kan ook gaan om Nederlanders die onvoldoende verdienen om hun vaste lasten te kunnen betalen. "Veel mensen zijn maar een kapotte wasmachine verwijderd van problematische schulden", aldus Soetekouw.

En niet alleen schulden zijn volgens hem een groeiend probleem, maar ook de schuldenindustrie. Die is niet efficiënt. "Jaarlijks wordt 17 miljard euro uitgegeven aan het proces van het innen van schulden. Maar uiteindelijk wordt maar 300 miljoen euro geïnd", stelt de Humanitas-directeur. "Het systeem kost dus veel meer dan het oplevert. Hoe kun je dat nog uitleggen", vraagt hij zich af. "De schuldhulpverlening is een verdienmodel geworden, waardoor mensen van de regen in de drup raken."

Pamflet

In het pamflet dat dinsdag wordt overhandigd, doet de organisatie een aantal voorstellen om "de pijnpunten van de schuldenindustrie aan te pakken". Humanitas pleit onder andere voor een pauzeknop bij betalingsregelingen. Die moet schuldenaren wat lucht geven bij het afbetalen van hun schuld, bijvoorbeeld bij financiële tegenvallers. Daarnaast roept Humanitas de Tweede Kamer op een motie in te dienen voor een verplichte 18+-check op scholen. Die moet jongeren beter voorbereiden op financiële verplichtingen in hun volwassen leven.

Uiteindelijk is de hele samenleving gebaat bij het oplossen van de schuldenproblematiek, benadrukt Soetekouw. "Schulden raken zelden alleen de portemonnee: ze vreten aan gezondheid, relaties en toekomstperspectief. Wie aanklopt bij de geestelijke gezondheidszorg, blijkt in veel gevallen te kampen met financiële stress als onderliggende oorzaak. Als samenleving kunnen we ons deze schulden simpelweg niet permitteren."