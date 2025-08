Verborgen boodschap: relatie-expert waarschuwt voor seksuele fantasie die 55% van ons heeft

Iedereen heeft zo zijn eigenaardigheden tussen de lakens. Maar als je tijdens het masturberen keer op keer aan je ex denkt, is het tijd om je eens achter de oren te krabben. Volgens seks - en relatie-expert Anita Fletcher is het niet meteen reden tot paniek, maar kan het wel iets zeggen over wat je nu mist in je leven of je relatie.

Uit een enquête van Illicit Encounters blijkt dat 55 procent van de getrouwde mensen weleens fantaseert over een ex. Helemaal niet raar, vindt Fletcher: “De schaamte rondom fantasieën over exen is nergens voor nodig. Ons brein werkt niet volgens een chronologische tijdlijn als het om verlangen en herinneringen gaat.”

Verborgen boodschap

Volgens haar zijn seksuele herinneringen vaak intens en blijven ze daardoor makkelijk hangen. “Het betekent niet per se dat je terugverlangt naar die persoon, maar eerder dat je probeert toegang te krijgen tot een vertrouwd gevoel van verlangen en genot.”

Die fantasieën draaien vaak niet eens om de persoon zelf. “Mensen fantaseren meestal niet over de ex zelf”, zegt Fletcher, “maar over hoe ze zich vóélden tijdens die relatie.” Denk aan zelfvertrouwen, begeerd worden of spannende momenten die blijven plakken.

Obsessie

Maar pas op: als je jezelf telkens vergelijkt met vroeger of niet meer écht aanwezig kunt zijn met je huidige partner, is dat een signaal. “Problematisch wordt het als er sprake is van obsessie, vergelijken of als je niet meer in het moment aanwezig kunt zijn met je partner.”

Fantaseren mag; het is zelfs leerzaam. “Fantasie hoort je groei te dienen – niet je vast te houden in het verleden”, zegt Fletcher. Probeer dus te ontdekken waar je echt naar verlangt, in plaats van automatisch terug te grijpen naar het bekende. Oftewel: laat je verbeelding niet tegen, maar voor je werken.