Fibremaxxing is de nieuwe trend, maar pas er mee op: het kan riskant zijn

We weten het allemaal: vezels zijn belangrijk. Ze houden je darmen gezond, verlagen je cholesterol en zorgen ervoor dat je minder snel trek krijgt. Maar op sociale media is die gezonde boodschap compleet doorgeslagen. Welkom in de wereld van fibremaxxing, waar wellness-influencers je aansporen om 50 tot 100 gram vezels per dag naar binnen te werken.

Dat is meer dan drie keer zoveel als de aanbevolen hoeveelheid. Het advies ligt namelijk op 30 gram per dag voor volwassenen en voor kinderen nog een stuk lager.

Toch haalt het merendeel van de mensen die 30 gram niet eens. Een grote boosdoener? Ultra-bewerkte voeding. Meer dan de helft van de calorieën die we dagelijks binnenkrijgen, komt inmiddels uit fabrieksvoedsel dat vaak bomvol zit met suiker, zout en slechte vetten en juist arm is aan vezels.

Vezelrijk eten, maar dan normaal

Dat vezels belangrijk zijn, is dus geen hype. Ze helpen je spijsvertering, verlagen je kans op hartziekten, ondersteunen een stabiele bloedsuikerspiegel en verkleinen mogelijk zelfs het risico op bepaalde vormen van kanker. Maar het draait, zoals bij alles, om balans.

Een handje noten, een appel met schil, volkorenbrood, linzen in je avondeten: het zijn simpele manieren om je vezelinname op een gezonde manier op te krikken. Je hebt er geen poedertjes of extreme diëten voor nodig.

Want wie van de ene op de andere dag overdreven veel vezels eet – zonder genoeg water te drinken – kan last krijgen van een opgeblazen buik, winderigheid of verstopping. En dat is niet alleen ongemakkelijk voor jezelf, maar ook voor je collega’s of medepassagiers in de trein...

Daarnaast weten we nog weinig over de langetermijneffecten van dagelijks meer dan 40 gram vezels eten. Er zijn geen degelijke studies die aantonen dat het veilig of nuttig is. Integendeel: een te vezelrijk dieet kan zelfs de opname van belangrijke voedingsstoffen zoals ijzer verstoren.

Kortom: vezels zijn top maar ga niet overdrijven. Laat je niet gek maken door TikTok-trends of zelfbenoemde voedingsgoeroes. Kies voor een gebalanceerd dieet met voldoende groente, fruit, volkoren granen, peulvruchten, noten en zaden en laat je vezelinname rustig oplopen tot de aanbevolen 30 gram per dag.