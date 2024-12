Hypotheker ziet hypotheekrente komende tijd verder afnemen

CAPELLE AAN DEN IJSSEL (ANP) - De hypotheekrente gaat de komende tijd nog verder omlaag nu de kapitaalmarktrentes in de afgelopen weken flink zijn gedaald, verwacht De Hypotheker. Volgens de hypotheekadviseur is de gemiddelde hypotheekrente voor leningen met een looptijd van tien jaar momenteel een vol procentpunt lager dan een jaar geleden. Voor zo'n hypotheek, op basis van Nationale Hypotheek Garantie (NHG), bedraagt de rente nu 3,55 procent. Eind oktober vorig jaar was dit 4,55 procent.

De Europese Centrale Bank (ECB) gaat naar verwachting deze maand de rente verder verlagen, met een kwart procentpunt. De inflatie in de eurozone ligt namelijk rond de doelstelling van 2 procent, wat ruimte biedt voor renteverlagingen. De kapitaalmarktrente heeft een directe invloed op de hoogte van hypotheekrentes.

"De verwachting is dat de gemiddelde hypotheekrente in de komende tijd licht zal dalen, wat ertoe kan leiden dat meer huizenkopers kijken hoe zij hiermee hun voordeel kunnen doen", aldus de organisatie. De hypotheekverstrekker rekent voor dat een stel met een gezamenlijk inkomen van 90.000 euro tegen een rentepercentage van 4,55 procent ruim een jaar geleden ongeveer 419.000 euro kon lenen. Met een rente van 3,55 procent is dit nu bijna 440.000 euro. "Dat komt neer op een verschil van ruim 20.000 euro en dat is in ongeveer één jaar tijd een positieve ontwikkeling voor huizenkopers", aldus De Hypotheker.