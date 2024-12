Zuid-Koreaanse oppositie eist aftreden Yoon om 'opstand'

SEOUL (ANP/AFP) - De belangrijkste oppositiepartij van Zuid-Korea eiste woensdag dat president Yoon Suk-yeol aftreedt en beschuldigde hem van een opstand, nadat hij de militaire noodtoestand in het land had afgekondigd. De noodmaatregel is inmiddels weer ingetrokken.

"Zelfs als de noodtoestand wordt opgeheven, is het voor Yoon onmogelijk om aanklachten wegens opstand te ontlopen", zei Park Chan-dae, fractievoorzitter van de Democratische Partij op X. Hij eindigde het bericht met: "Hij moet aftreden."