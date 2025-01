Hyundai waarschuwt voor tragere groei

SEOUL (ANP/BLOOMBERG) - De Zuid-Koreaanse autofabrikant Hyundai waarschuwt voor een vertraging in de groei door de dreiging van importtarieven van de Amerikaanse president Donald Trump en politieke onrust in eigen land.

Het bedrijf streeft ernaar om dit jaar 4,17 miljoen auto's te verkopen, slechts 0,1 procent meer dan in 2024. Door wereldwijde onzekerheden verwacht Hyundai een bescheiden omzetgroei van 3 tot 4 procent in 2025, na een stevige groei van 7,7 procent in het jaar daarvoor.

De waarschuwing volgt na een teleurstellend laatste kwartaal. Hyundai boekte een operationele winst van 2,8 biljoen won (1,8 miljard euro) over de laatste drie maanden van 2024, een daling van 17 procent vergeleken met een jaar eerder en lager dan de verwachting van marktkenners. Ondanks die daling behaalde Hyundai wel een recordjaaromzet.