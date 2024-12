IKEA: echte drukte komt nog

Tuincentra en meubelwinkels zoals Intratuin en IKEA trekken op tweede kerstdag als vanouds veel bezoekers. Maar de echte drukte op de woonboulevard lijkt nog te moeten komen, aangezien veel mensen tussen kerst en oud en nieuw vrij zijn. IKEA rekent komende dagen bijvoorbeeld op vele duizenden bezoekers extra.

Volgens een woordvoerder van het concern is de drukte donderdag vergelijkbaar met een normale goede dag. Dat betekent voor een IKEA-filiaal zo'n 10.000 bezoekers. Het is volgens de zegsman vooral "gevoelsmatig" druk, aangezien de filialen op tweede kerstdag korter open zijn en iedereen binnen een korter tijdsbestek langskomt. Ook willen meer mensen wat eten in het restaurant, waardoor je mogelijk langer moet wachten bij de kassa's.

Maar zowel vrijdag als zaterdag rekent IKEA landelijk op 120.000 bezoekers extra. Op tweede kerstdag hebben veel mensen nog familieverplichtingen, legt de woordvoerder uit. De komende dagen speelt dat volgens hem minder. "En ook de kinderen zijn vrij, dus mensen komen dan met hele gezinnen."