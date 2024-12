Finland onderzoekt rol olietanker bij schade aan onderzeese kabel

HELSINKI (ANP/RTR) - De Finse politie onderzoekt de rol van een olietanker bij de beschadiging van een onderzeese elektriciteitskabel tussen Finland en Estland en mogelijk andere kabels. Een anker van dit schip zou de schade hebben veroorzaakt. Er wordt onderzoek gedaan naar mogelijke sabotage.

De politie doet met andere autoriteiten onderzoek naar Eagle S, een tanker die onder de vlag van de Cookeilanden vaart. De politie is met de kustwacht het vaartuig opgegaan. Er is volgens de politie reden om aan te nemen dat de tanker betrokken was bij de beschadiging van de kabels. De ankers waren volgens de politie niet aanwezig.

De kabel tussen Finland en Estland, de Estlink 2, werd woensdag getroffen door een onverwachte storing. Eerder liepen ook andere onderzeese kabels in de regio schade op. Twee datakabels op de bodem van de Oostzee werden vorige maand doorgesneden. De Duitse minister van Defensie, Boris Pistorius, sprak toen snel het vermoeden van sabotage uit.