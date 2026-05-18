DELFT (ANP/RTR) - IKEA schrapt wereldwijd 850 banen om kosten te besparen en de organisatie te vereenvoudigen. De reorganisatie moet eind van het kalenderjaar klaar zijn. Of er ook banen in Nederland op het spel staan, is nog niet bekend. IKEA Nederland heeft nog niet gereageerd op vragen van het ANP.

De banen worden geschrapt bij Inter IKEA, het bedrijf dat IKEA-franchisenemers verbindt en de algehele strategie van het bedrijf bepaalt. Het hoofdkantoor staat in Delft en het bedrijf heeft ook een winkel in Nederland, eveneens in Delft. De rest van de winkels in Nederland is in beheer van de Ingka Group, de grootste franchiseonderneming van het bedrijf. Dat onderdeel van IKEA staat los van de reorganisatie.

Volgens de financiële topman Henrik Elm is Inter IKEA Group te complex en te gefragmenteerd geworden. Van de 850 geschrapte functies verdwijnen er 300 in Zweden. "Een retailomgeving vereist eenvoud en snelheid", aldus Elm. De reorganisatie moet leiden tot snellere besluitvorming en lagere kosten.