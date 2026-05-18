Iran stuurt herzien vredesvoorstel naar de Verenigde Staten

door anp
maandag, 18 mei 2026 om 12:13
TEHERAN (ANP/RTR/AFP) - Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt een nieuwe reactie op een Amerikaans vredesvoorstel te hebben gegeven. Ook een Pakistaanse bron meldt dat het bemiddelende land een herzien voorstel met de Amerikanen heeft gedeeld.
Een woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat de "zorgen" van Iran zijn overgebracht naar de Amerikanen. De onderhandelingen worden via de Pakistaanse bemiddelaar doorgezet, aldus de woordvoerder.
Sinds vorige maand is er een staakt-het-vuren tussen de landen, maar vrijwel direct nadat het werd gesloten, liepen de directe onderhandelingen vast. Sindsdien zijn er indirecte onderhandelingen via bemiddelaar Pakistan.
Wederzijdse kritiek
Iraanse media beschreven de Amerikaanse eisen eerder als "excessief". In een eerder voorstel vroeg Iran om de beëindiging van de oorlog op alle fronten, inclusief Libanon. Ook aan de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens zou een einde moeten komen.
De Pakistaanse bron zegt dat er niet veel tijd is om tot een akkoord te komen, omdat beide kanten steeds "de bakens verzetten". De Amerikaanse president Donald Trump schreef zondag dat Iran moet opschieten, omdat er anders "niks meer van ze over zal zijn".
Naar verwachting spreekt Trump dinsdag met zijn nationale veiligheidsteam over de militaire opties. Eerder sprak hij de Israëlische premier Benjamin Netanyahu over de oorlog. The New York Times en Israëlische media berichtten voor het weekend dat de twee landen zich mogelijk opmaken voor een hervatting van de aanvallen op Iran.
