IMF iets positiever over vooruitzichten Nederlandse economie

WASHINGTON (ANP) - Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft zijn groeivoorspellingen voor Nederland iets verhoogd. Ook voorziet de organisatie uit Washington voor volgend jaar een iets sterkere groei van de wereldeconomie.

Volgens het IMF neemt de Nederlandse economie dit jaar waarschijnlijk 0,7 procent in omvang toe en volgend jaar 1,5 procent. Bij de laatste grote raming in april ging het fonds voor Nederland nog uit van plussen van 0,6 en 1,3 procent.

Het IMF verlaagde eerder dit jaar juist twee keer in korte tijd de groeivoorspellingen voor Nederland. Waarom de vooruitzichten voor specifiek ons land er nu toch weer iets beter uitzien, zegt het IMF niet.

Bescheiden

Waarschijnlijk kan onze economie , die van oudsher erg op de handel is gericht, ervan profiteren dat de wereldhandel weer wat lijkt aan te trekken. In een update van zijn ramingen heeft het IMF zijn voorspellingen daarvoor iets opgeschroefd.

Ook voor de eurozone is het beeld wat rooskleuriger geworden, al blijven de voorspellingen met plussen van respectievelijk 0,9 en 1,5 procent bescheiden. De Duitse economie, onze belangrijkste handelspartner, blijft kwakkelen en voor dat land heeft het IMF zijn prognoses niet aangepast.

Mondiale groei

De wereldeconomie als geheel laat dit jaar waarschijnlijk 3,2 procent groei zien, zoals eerder al voorzien. Volgend jaar moet de groei aantrekken tot 3,3 procent, wat een tikkeltje positiever is dan het fonds een paar maanden terug dacht. Dit is vooral te danken aan betere vooruitzichten voor de Chinese economie. Over de Verenigde Staten is het IMF juist iets somberder geworden.

IMF-hoofdeconoom Pierre-Olivier Gourinchas spreekt van stabiele mondiale groei, maar waarschuwt dat er nog uitdagingen liggen in het verder bedwingen van de inflatie. Volgens de Fransman bestaat het gevaar dat bijvoorbeeld harde loonstijgingen de inflatie opnieuw aanjagen.

Economische fragmentatie

Ook vindt Gourinchas dat overheden hun begrotingen beter op orde moeten brengen. "Het is zorgwekkend dat een land als de VS een begrotingskoers handhaaft die de schuldquote steeds verder opdrijft, met risico's voor zowel de binnenlandse als de wereldeconomie."

Net als de Nederlandse IMF-bestuurder Paul Hilbers onlangs, wijst Gourinchas ook op de dreigende economische fragmentatie. Als landen doorgaan met het opleggen van allerlei importheffingen op elkaars producten, verstoort dit volgens hem de handel en zorgt het voor lagere economische groei. Ook dreigt het moeilijker te worden om gezamenlijk bijvoorbeeld klimaatverandering aan te pakken.