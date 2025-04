IMF verlaagt groeiverwachtingen economie flink door handelsoorlog

WASHINGTON (ANP) - De handelsoorlog van Donald Trump drukt flink op de wereldwijde economische groei. Dit voorspelt het Internationaal Monetair Fonds (IMF), dat ook voor Nederland somberder is geworden over de groeivooruitzichten. De VN-organisatie voor financiële stabiliteit spreekt van een "nieuw tijdperk" voor het mondiale economische systeem. Toch stevent de wereld niet af op een recessie. Ook blijft de toename van de inflatie naar verwachting beperkt.

Voor de wereld als geheel voorspelt het fonds dit jaar 2,8 procent groei en volgend jaar 3 procent groei. Bij de laatste raming in januari gingen de deskundigen voor beide jaren nog uit van 3,3 procent. Het IMF verwacht dat de Nederlandse economie dit jaar en volgend jaar met 1,4 procent groeit, waar eerst nog werd gerekend op 1,6 en 1,8 procent. Dit zijn stevige bijstellingen, al is het IMF niet zo somber als bijvoorbeeld aan het begin van corona.

Vooral in de VS zelf voorziet het fonds een flinke groeivertraging. Daar is dit jaar waarschijnlijk maar 1,8 procent groei, bijna een procentpunt minder dan bij de vorige raming. Ook China wordt hard geraakt. Het IMF denkt dat de Chinese economie dit jaar 4 procent groeit, een verlaging van 0,6 procentpunt. Verder zijn er stevige bijstellingen voor onder meer Mexico en het Midden-Oosten.

Uitstel

In Europa, en daarmee ook in Nederland, zijn de cijfers minder scherp verlaagd. Dat komt doordat de heffingen voor de EU relatief nog niet zo hoog zijn. Ook verwacht het IMF een flinke toename van de overheidsuitgaven, bijvoorbeeld voor defensie. Dat moet de economie steun bieden.

Naar deze voorspellingen werd internationaal uitgekeken. Het IMF baseert zich op alle heffingen die zijn aangekondigd tot en met 4 april. Dat betekent dat het door de VS aangekondigde uitstel van negentig dagen voor hogere tarieven voor veel landen niet meer is meegenomen. Datzelfde geldt voor de laatste onderlinge tariefverhogingen van de VS en China.

Voor alles wat tussen 5 en 14 april is aangekondigd, heeft het IMF de mogelijke gevolgen nog niet allemaal kunnen uitrekenen. Maar het IMF heeft wel een snelle berekening gemaakt. Wanneer marktonrust en andere effecten buiten beschouwing worden gelaten, zou de wereldeconomie dit jaar 2,8 procent groeien en volgend jaar 2,9 procent. Volgens het IMF is dat vrij vergelijkbaar met de cijfers uit het volledig doorgerekende scenario, al kunnen de groeicijfers voor landen onderling wel verschillen.