India gaat suikerexport langer beperken, melden bronnen

NEW DELHI (ANP) - India, een van de grootste suikerproducenten van de wereld, gaat de export ervan langer beperken. Het land wil zeker zijn dat er genoeg suiker is voor eigen land en tegen redelijke prijzen, melden ingewijden aan persbureau Bloomberg. India wil ook meer suikerriet gebruiken voor de productie van ethanol.

India had de suikeruitvoer vorig jaar beperkt omdat de oogsten tegenvielen door extreme droogte. Mede door de beperkingen en zorgen over krappe suikervoorraden was de suikerprijs in oktober gestegen tot het hoogste niveau in meer dan tien jaar. Daardoor werd ook bijvoorbeeld chocola in Nederlandse supermarkten duurder. Inmiddels is de prijs van suiker flink gezakt, maar de verlenging leidt mogelijk opnieuw tot duurdere suiker.