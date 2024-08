Ook Burger King worstelt met dalende verkopen

TORONTO (ANP) - Net als andere fastfoodketens heeft Burger King last van consumenten die minder vaak snacken en bezuinigen op restaurantbezoeken. De hamburgerketen zag de verkopen van onder meer Whoppers, Twister Fries en Long Chickens in het afgelopen kwartaal met 0,7 procent teruglopen, beneden de verwachtingen van marktkenners. Het gaat om verkopen van restaurants die langer dan een jaar open zijn.

Hoewel het bedrijf extra moeite deed om locaties te renoveren, meer reclame te maken en het aantal klachten van klanten te verminderen, werd er toch minder verkocht. Burger King presteerde echter minder slecht dan concurrent McDonald's, waar de omzet harder afnam.

Restaurant Brands International, het Canadese moederbedrijf van Burger King, behaalde een omzet in het tweede kwartaal van 2,1 miljard dollar (1,9 miljard euro), 17 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Die groei kwam hoofdzakelijk door de opening van nieuwe restaurants. Het concern is ook eigenaar van koffie- en donutketen Tim Hortons en fastfoodrestaurants Popeyes en Firehouse Subs.

Tim Hortons presteerde afgelopen kwartaal het best met een groei van 4,6 procent. De nettowinst van het moederconcern steeg van 351 miljoen dollar in het tweede kwartaal vorig jaar tot 399 miljoen dollar.