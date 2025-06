Inflatie daalt door prijsdaling vliegtickets en bungalowparken

DEN HAAG (ANP) - Het dagelijks leven is in mei gemiddeld 3,3 procent duurder geworden dan in dezelfde maand een jaar geleden. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van definitieve cijfers, die gelijk zijn aan de eerder gemelde snelle raming. De inflatie koelde daarmee af ten opzichte van de 4,1 procent in april.

De daling van de inflatie kwam vooral door de prijzen van vliegtickets. In mei 2025 waren internationale vluchten 20,3 procent goedkoper dan een jaar eerder. In april 2025 waren internationale vluchten nog 20,8 procent duurder dan in april 2024.

De inflatie daalde ook door de prijzen van een verblijf in een bungalowpark. Mei 2025 telde minder vakantiedagen dan mei 2024, doordat de meivakantie vroeger viel dan vorig jaar. Rond feestdagen en in vakanties zijn de prijzen van goederen en diensten gerelateerd aan toerisme hoger doordat er dan meer mensen op vakantie gaan.