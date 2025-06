VN zien wereldwijd aantal vluchtelingen opnieuw stijgen

Wereldwijd zijn 122,1 miljoen mensen gedwongen op de vlucht voor oorlog, geweld en vervolging, meldt UNHCR. Dat zijn er ruim 2 miljoen meer dan een jaar eerder, toen de VN-vluchtelingenorganisatie ook al sprak over een recordhoogte. Het aantal vluchtelingen stijgt al tien jaar elk jaar.

"We leven in een tijd van intense instabiliteit", zegt Filippo Grandi, chef van UNHCR, bij de publicatie van het jaarlijkse rapport. "Waarin moderne oorlogsvoering een kwetsbaar en schrijnend landschap creëert, gekenmerkt door acuut menselijk lijden." Volgens de organisatie is het aantal vluchtelingen "onhoudbaar hoog" en is er meer geld nodig. De financiering zou al tien jaar gelijk blijven, terwijl het aantal vluchtelingen in die periode bijna is verdubbeld.

De meeste vluchtelingen zijn ontheemd in hun eigen land. Dat waren er eind 2024 73,5 miljoen. De rest vluchtte naar het buitenland. Soedan is volgens UNHCR op dit moment de "grootste humanitaire crisis ter wereld". Verder komen er ook grote groepen vluchtelingen uit Syrië, Afghanistan, Myanmar, Oekraïne en de Palestijnse gebieden.

Toch spreekt Grandi ook van "enkele lichtpuntjes". "Bijna twee miljoen Syriërs konden na meer dan tien jaar terugkeren naar huis. Het land blijft fragiel en mensen hebben onze hulp nodig om hun leven opnieuw op te bouwen." In totaal keerden in 2024 zo'n 9,8 miljoen vluchtelingen terug naar huis.