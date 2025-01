AMSTERDAM (ANP) - ING heeft een overeenkomst gesloten over de verkoop van zijn activiteiten in Rusland. De bank verkoopt deze onderdelen aan een investeerder uit Moskou met een achtergrond in financieringsdiensten, meldt het concern. ING verkoopt het onderdeel met een boekverlies van 400 miljoen euro. De transactie drukt in totaal voor 700 miljoen euro op de resultaten, waarschuwt de bank.