Hoe Denemarken terug kan slaan tegen Trump over Groenland

Trump heeft als een ware maffiabaas de premier van Denemarken gepoogd tot overgave te dwingen. Het kleine landje (6 miljoen inwoners) houdt vooralsnog stand en heeft ook een paar sterke troeven waar Trump zich vermoedelijk niets van bewust is, schrijf Foreign Policy.

Om te beginnen is het Scandinavische land de thuisbasis van Maersk, 's werelds op een na grootste containerrederij. Het grootste deel van de niet-vloeibare lading ter wereld wordt vervoerd in containers. Maersk is zo groot dat de schepen van het bedrijf naar schatting 14,3 procent van de wereldwijde containervloot uitmaken.

En op dit moment zijn de scheepvaartmaatschappijen op of dichtbij hun volledige capaciteit. Als een rederij plotseling zou stoppen met het vervoer van of naar de Verenigde Staten, zouden andere vervoerders slechts een klein deel van dat gat kunnen opvullen. Als de Deense regering Maersk zou verbieden om naar Amerikaanse havens te varen, zouden Amerikaanse bedrijven en consumenten onmiddellijk de pijn voelen.

En over pijn gesproken, miljoenen Amerikanen zouden het in hun taille voelen als Frederiksen het gezondheidszorgbedrijf Novo Nordisk zou verbieden naar de Verenigde Staten te exporteren.

De Deense farmaceutische gigant is tenslotte de maker van semaglutide - het actieve ingrediënt in Ozempic en Wegovy, de medicijnen tegen gewichtsverlies die in de Verenigde Staten een revolutie teweeg hebben gebracht op het gebied van de behandeling van obesitas en diabetes. Het bedrijf maakt semaglutide in Denemarken en, ondanks vele pogingen door copycats en anderen, kan echte Ozempic nog niet worden gemaakt in de Verenigde Staten.

Ozempic is zo sterk gestegen in de Verenigde Staten dat in 2023 Duitsland waarschuwde dat Duitse voorraden van het geneesmiddel bedoeld voor diabetespatiënten - de ziekte waarvoor het geneesmiddel oorspronkelijk was ontwikkeld - werden verzonden naar afslankklanten in de Verenigde Staten.

Net als Maersk verdient Novo Nordisk grote sommen geld in Amerika. De aandelen van het bedrijf stegen vorige week met meer dan 7 procent na nieuws over positieve tests voor het nieuwe obesitasmedicijn amycretine. De vraag naar Ozempic is zo groot dat Novo Nordisk 4,1 miljard dollar heeft geïnvesteerd in een fabriek in North Carolina die het belangrijkste ingrediënt van het medicijn gaat maken.

Maar als de Deense regering tot de conclusie zou komen dat de veiligheid van het land in gevaar is door de dreigementen van Trump, zou ze Novo Nordisk kunnen bevelen om geen zaken meer te doen in de Verenigde Staten. Veel Amerikanen zouden de afwezigheid van het bedrijf onmiddellijk opmerken. America First is zo eenvoudig nog niet