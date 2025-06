ING verwacht hogere prijzen en veel faillissementen in horeca

AMSTERDAM (ANP) - De prijzen in de horeca stijgen dit jaar naar verwachting gemiddeld met 5 procent, meldt ING in een nieuw rapport over de sector. De prijsstijging is lager dan de drie voorgaande jaren, maar is nog altijd hoger dan de inflatie in Nederland. Dat komt volgens de economen van de bank vooral door stijgende voedingsprijzen en oplopende personeelskosten.

Lang niet alle horecaondernemers kunnen de hogere kosten echter volledig doorberekenen aan klanten. Dit geldt vooral voor restaurants en cafés. Daar blijven gasten weg als de prijs van een biertje of een maaltijd te hoog wordt. Een deel van de hogere kosten komt dan ten laste van de winstmarge, wat tot financiële problemen en bedrijfssluitingen onder restaurants en cafés kan leiden.

In de eerste vijf maanden van 2025 gingen er al 154 horecabedrijven failliet. Dat is het hoogste aantal in jaren. De faillissementen betroffen met name restaurants, snackbars en (eet-)cafés. ING verwacht dat het aantal faillissementen dit jaar, net als in 2024, op een hoog niveau blijft door de relatief hoge inflatie en een beperkte groei.

Bedrijfssluitingen

Naast faillissementen zijn er ook meer, al dan niet vrijwillige, bedrijfssluitingen. Zowel in het eerste kwartaal van 2024 als in 2025 sloten fors meer horecabedrijven hun deuren, met name restaurants, cafés en cateringbedrijven.

"De marktomstandigheden in de horeca blijven uitdagend", zegt ING-econoom Katinka Jongkind. Wel is er volgens haar sprake van een groeiende tweedeling tussen bedrijven. Zo zijn er zaken die met innovatieve concepten succesvol weten in te spelen op veranderende marktomstandigheden en consumentenvoorkeuren. Maar er zijn ook bedrijven die deze omslag niet willen of kunnen maken, vaak vanwege de leeftijd van de ondernemer, beperkte middelen of financiële problemen. Dit zijn veelal de zaken die failliet gaan of hun deuren zelf sluiten.

ING rekent op een gematigde groei voor de horeca van 1 procent in 2025 en 1,5 procent in 2026. Door hogere lonen en lagere inflatie geeft de consument zowel dit jaar als volgend jaar meer uit dan in 2024, maar het lage consumentenvertrouwen en de stijgende horecaprijzen remmen de groei.

De vooruitzichten voor de hotelbranche blijven wel positief, ondanks de geplande btw-verhoging van 9 naar 21 procent in 2026. Net als vorig jaar wordt voor 2025 opnieuw een groei van 4 procent in het aantal hotelovernachtingen voorzien en ook de komende jaren blijft dat aantal groeien.