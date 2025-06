Trump hekelt berichten dat aanval op Iran beperkte impact had

DEN HAAG (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft vanuit Nederland uitgehaald naar media die berichten dat Iraanse nucleaire installaties niet volledig zijn verwoest door Amerikaanse bombardementen. Hij schreef in de nacht van dinsdag op woensdag op zijn platform Truth Social dat "nepnieuws CNN en de falende New York Times de handen ineen hebben geslagen om een van de meest succesvolle militaire aanvallen in de geschiedenis omlaag te halen".

De VS bombardeerden afgelopen weekend meerdere doelen in Iran. Trump houdt vol dat die volledig zijn vernietigd, maar volgens CNN en The New York Times klopt dat mogelijk niet. De media schrijven dat de Amerikaanse militaire inlichtingendienst DIA vaststelde dat het nucleaire programma van Iran door de aanvallen slechts enkele maanden vertraging lijkt te hebben opgelopen. Dat beeld moet mogelijk nog worden bijgesteld als inlichtingendiensten de hand leggen op meer informatie.