Inspectie: containers op meeste schepen niet goed vastgezet

DEN HAAG (ANP) - Het vastzetten van containers op zeeschepen, sjorren genoemd, moet beter. Dat concludeert de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) na het inspecteren van zeeschepen op het naleven van de regels voor het vastzetten van containers. Bij twee derde van de geïnspecteerde schepen was sprake van een overtreding.

Inspecteurs van de ILT voeren vorig jaar tientallen keren mee met een schip van de kustwacht en maakten met drones foto's van 63 verschillende schepen om te zien of de lading containers op de juiste manier was gesjord. Op basis van dronefoto's heeft de ILT achttien schepen gecontroleerd, waarvan er twaalf in overtreding bleken.

Het is al jaren bekend dat de lading van zeecontainerschepen niet altijd goed wordt vastgezet, stelt de ILT. "Zelfs na de ramp met de MSC Zoe zijn sjorringen dus nog vaak ontoereikend." Bij die ramp in januari 2019 sloegen tijdens een zware storm boven de Waddeneilanden 342 containers overboord.