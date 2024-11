Italiaanse zakentycoons helpen oudste bank ter wereld te redden

ROME (ANP/BLOOMBERG) - De Italiaanse minister van Financiën Giancarlo Giorgetti lijkt erin te zijn geslaagd de toekomst van de oudste bank ter wereld veilig te stellen. Met hulp van enkele grote investeerders wist hij Monte dei Paschi deze week weer in private handen te brengen en Italiaans te houden.

Tot de nieuwe investeerders behoren de miljardair Francesco Gaetano Caltagirone, eigenaar van de krant Messaggero, en de familie Del Vecchio, oprichters van Ray-Ban-maker EssilorLuxottica, Ook wist Giorgetti in enkele dagen tijd groen licht te krijgen van zowel de Italiaanse centrale bank als de Europese Centrale Bank.

Monte dei Paschi, opgericht in 1472, balanceerde de afgelopen jaren herhaaldelijk op de rand van de afgrond. In 2009 moest de bank voor het eerst worden gered nadat slechte leningen en derivatentransacties bijna tot een faillissement hadden geleid. In 2017 moest de bank opnieuw met miljarden euro's staatssteun overeind worden gehouden. Premier Giorgia Meloni probeert al langer het staatsbelang in Monte dei Paschi af te bouwen, zoals overeengekomen met de Europese Commissie

De nieuwe aandeelhouders behoren tot de belangrijkste investeerders in de Italiaanse financiële sector. Caltagirone en de erfgenamen van Del Vecchio bezitten grote belangen in 's lands grootste verzekeraar Generali en investeringsbank Mediobanca. De Italiaanse staat heeft nu nog een belang van 11,7 procent in Monte dei Paschi.