Alzheimer-afremmer voor weinig mensen optie, schat stichting

AMSTERDAM (ANP) - Naar schatting komt minder dan een op de tien mensen met dementie in aanmerking voor behandeling met Lecanemab ofwel Leqembi, het afremmende middel dat van de Europese Medicijnautoriteit (EMA) toch op de Europese markt mag komen. Niettemin is de directeur van Alzheimer Nederland, Gerjoke Wilmink, blij met de goedkeuring van het medicijn, ook al heeft dat een bescheiden werking.

"Over twintig jaar herinneren we ons deze dag nog als een heel belangrijke eerste stap in de behandeling van dementie. Daar ben ik van overtuigd", zegt Wilmink.

Voordat het middel in Nederland toegepast mag worden, is er nog een uitgebreide procedure nodig. Daarom roept Alzheimer Nederland op tot een snel traject "zodat patiënten en hun familie niet onnodig lang in onzekerheid zitten".

Geen valse hoop

"Lecanemab ruimt effectief schadelijke eiwitten in het brein op en de gemiddelde patiënt gaat minder hard achteruit", legt de stichting uit. Ze wil echter geen valse hoop geven. "Mensen met een andere vorm van dementie dan alzheimer hebben niets aan dit medicijn", aldus Wilmink. "Daarnaast werd in het onderzoek gekeken naar patiënten die relatief jong zijn, zonder andere aandoeningen zoals hart- en vaatziekten. Dit betekent dat naar schatting minder dan een op de tien mensen met dementie in aanmerking komt voor behandeling."

Voor mensen met een genetische aanleg voor alzheimer is het middel ook niet geschikt, zegt de stichting.