Stress en eenzaamheid veroorzaken geen kanker, laat groot UMCG‑onderzoek zien

gezondheid
door Dirk Kruin
zondag, 29 maart 2026 om 8:40
bijgewerkt om zondag, 29 maart 2026 om 10:43
eenzame-senior-vrouw-raam
Er is geen “kankerpersoonlijkheid” die bepaalt wie wel of geen kanker krijgt, maar de hardnekkige mythe richt wél schade aan bij patiënten en omgeving.

De hardnekkige mythe

Al sinds de oudheid bestaat het idee dat bepaalde karaktertrekken – onderdrukte emoties, conflictvermijding, pessimisme – tumoren kunnen uitlokken. In populaire media en zelfhulpboeken duikt het beeld nog steeds op van de ‘typische’ kankerpatiënt die “te lief” is of “alles inslikt”. Het suggereert dat wie maar positief denkt en zijn psyche “opruimt” kanker kan voorkomen.

Wat onderzoek echt laat zien

Grote studies en meta-analyses vinden geen bewijs dat een bepaald persoonlijkheidstype het kankerrisico verhoogt. Psycho-oncologen en kankerorganisaties noemen het concept van de “Krebspersönlichkeit” daarom expliciet verouderd en wetenschappelijk niet houdbaar. Wel weten we dat ongeveer 40 procent van alle kanker wereldwijd samenhangt met vermijdbare factoren als roken, alcohol, overgewicht, infecties en luchtvervuiling – geen daarvan is een karaktereigenschap.

Waar psyche wél invloed heeft

De psyche speelt wél een rol in hoe iemand met een diagnose omgaat, in therapietrouw en ervaren kwaliteit van leven. Depressie, angst en chronische stress kunnen gedrag beïnvloeden – meer roken, meer alcohol, minder bewegen – en zo indirect bijdragen aan risico’s. Goede psychologische zorg is daarom geen luxe, maar onderdeel van moderne kankerbehandeling.

Schuld en schijncontrole

Het idee van een kankerpersoonlijkheid geeft gezonde mensen een vals gevoel van controle (“als ik niet zo ben, overkomt het mij niet”) en legt patiënten een zware last van schuld op. Wie ziek wordt, heeft dan niet alleen kanker, maar zou ook nog “het verkeerde karakter” hebben gehad. Kankerorganisaties waarschuwen dat dit stigma hulp zoeken kan remmen en het lijden vergroot

Wat wél zinvol is om te doen

Wie het eigen risico wil verlagen, kan beter naar saaie maar bewezen factoren kijken dan naar zijn horoscoop of vermeende persoonlijkheid. Niet roken, matig alcohol, gezond gewicht, bewegen, vaccinaties tegen HPV en hepatitis B, én deelnemen aan bevolkingsonderzoek doen er aantoonbaar meer toe dan karakterlabels. Kanker kan iedereen treffen – en niemand verdient het, om wat voor persoonlijkheid dan ook.

