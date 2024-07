Japanse centrale bank verhoogt opnieuw rente

TOKIO (ANP/RTR) - De Bank of Japan heeft het belangrijkste rentetarief in het land voor de tweede keer dit jaar verhoogd. In maart werd de rente in Japan al voor het eerst sinds 2007 verhoogd. De centrale bank maakte daarmee een einde aan een decennialange periode waarin Japan met lage rentes en het opkopen van obligaties de inflatie wilde aanjagen.

De rente bedraagt nu rond de 0,25 procent, tegen een eerder tarief van tussen nul en 0,1 procent. Het besluit om de rente te verhogen was niet unaniem. Zeven beleidsmakers stemden voor een verhoging en twee stemden tegen. Een verhoging van de rente zal leningen duurder maken voor consumenten en bedrijven.