Jumbo berispt Belgische filiaalmanager om bezoek zwarte pieten

LOMMEL (ANP) - Supermarktketen Jumbo heeft de filiaalmanager van zijn supermarkt in het Belgische Lommel "streng" aangesproken omdat die zwarte pieten in de supermarkt liet komen. Dit bevestigt een woordvoerster van de supermarktketen uit het Noord-Brabantse Veghel na berichtgeving door Omroep Brabant.

Volgens het beleid van Jumbo mogen in de winkels alleen roetveegpieten of gekleurde pieten komen en geen volledig zwarte of bruine pieten. "We zijn hier in Nederland en België heel strikt in, zodat het voor elke klant en collega een prettig en gezellig feest is." Volledig zwarte of bruine pieten mogen "volstrekt niet", zegt de woordvoerster.

De vestiging in Lommel plaatste op 30 november een inmiddels verwijderd bericht op Facebook waarin de komst van Sinterklaas en de pieten werd aangekondigd. Daarbij stonden foto's met volledig zwart geschminkte pieten in de winkel, is te zien in een schermafbeelding op de website van Omroep Brabant. Het filiaal moest het bericht verwijderen van Jumbo.