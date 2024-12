Van Weel wil verspreiding omstreden '7 oktober-game' tegengaan

DEN HAAG (ANP) - Minister David van Weel (Veiligheid en Justitie) wil kijken of hij de verspreiding kan tegengaan van een computerspel dat vergelijkingen toont met de Hamas-aanval op 7 oktober. De game, Fursan al-Aqsa: The Knights of the Al-Aqsa Mosque, is verkrijgbaar op het gamingplatform Steam. Van Weel noemt het spel "volstrekt verwerpelijk". Het hoort wat hem betreft niet beschikbaar te zijn, "zeker niet voor jongeren".

De bewindsman heeft Autoriteit Online Kinderpornografisch en Terroristisch Materiaal "ingeschakeld" en kijkt of en hoe verspreiding te stoppen is, schrijft hij op X. De beschikbaarheid van het omstreden spel leidde tot commotie. De fracties van VVD, BBB en SGP stelden Kamervragen.