Een sinterklaasgedicht schrijven met ChatGPT? Zo geef je hem de juiste prompts mee

Een sinterklaasgedicht, sommigen draaien hun hand er niet voor om, anderen worstelen vele uren. Zeker die laatste categorie kan nu opgelucht ademhalen: er is ChatGPT.

Het is natuurlijk wel een beetje cheaten, een computer je sinterklaasgedicht laten schrijven, en erg persoonlijk wordt het er ook niet van, maar toch: heb je echt geen tijd of inspiratie dan kan het een uitkomst zijn.

AI-specialist Lars van Gils van het bedrijf PromptGorillas legt bij de NOS uit hoe je het aanpakt. Volgens hem moet je de chatbot eerst een duidelijke rol geven, die van dichter in dit geval. Verder lever je zoveel mogelijk info aan over de persoon voor wie het gedicht is. Wat is je relatie met diegene, wat zijn zijn hobby's of werk? Heb je nog een leuke anekdote? Wat wordt het cadeau?

"Dan is er nog de tone of voice", zegt Van Gils. "Moet het lief zijn of sarcastisch?" En de structuur: "Hoeveel zinnen wil je, en hoe lang moeten ze zijn?" Daarnaast kun je de chatbot nog voorbeelden geven van oude sinterklaasgedichten die je hebt gemaakt.

Gratis prompt

Op de website van PromptGorillas staat een prompt voor sinterklaasgedichten. "In een paar dagen tijd is hij 80.000 keer gebruikt", zegt Van Gils.

Maar ook het befaamde Mick's Rijmwoordenboek, waar menigeen een sinterklaasgedichtje vandaan geplukt heeft, maakt sinds kort gebruik van een chatbot. Volgens eigenaar Janus moet je echter ook zelf je steentje bijdragen, anders is het "een beetje hetzelfde als een cadeau voor je vrouw door iemand anders laten kopen".

Van Gils ziet chatbots als "een inspiratiebron en hulpmiddel waar je zelf nog een eigen draai aan geeft". En zo anders is dat niet dan vroeger, zegt hij: "Mensen haalden sinterklaasgedichten van internet af, en gingen die wijzigen. Dus is er wel heel veel veranderd?"

