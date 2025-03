Jurist start massaclaim om oneerlijk variabel energiecontract

DEN HAAG (ANP) - Consumenten die de afgelopen vijf jaar een variabel energiecontract hadden, kunnen schade claimen bij hun energiemaatschappij, meldt de Friese jurist Roelof de Nekker. Hij baseert zich op een uitspraak van het gerechtshof in Amsterdam, dat heeft geoordeeld dat het zogeheten prijswijzigingsbeding in een variabel energiecontract oneerlijk is.

Consumenten met zo'n contract hebben volgens de jurist jarenlang te veel betaald voor gas en elektriciteit. "Consumenten zijn misleid. De schade is enorm", zegt De Nekker. De schade bedraagt volgens hem tussen de 500 euro en 6000 euro per consument. De totale schade voor consumenten ligt "vermoedelijk tussen de 15 en 25 miljard euro".

In de algemene voorwaarden van Energie-Nederland, die alle energieleveranciers in Nederland gebruiken, is een prijswijzigingsbeding opgenomen. Op grond hiervan kan de energiemaatschappij de prijs eenzijdig veranderen. "Zowel de rechtbank als het gerechtshof oordelen dat dit beding in strijd is met Europees consumentenrecht", aldus de jurist.