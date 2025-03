VS: afspraken met Oekraïne en Rusland over Zwarte Zee

RIYAD (ANP) - De Verenigde Staten hebben met zowel Rusland als Oekraïne afspraken gemaakt over de veiligheid van het scheepvaartverkeer op de Zwarte Zee, meldt het Witte Huis. De voorbije dagen voerden de landen overleg in Saudi-Arabië. Die gesprekken waren onderdeel van Amerikaanse pogingen om tot een bestand tussen Rusland en Oekraïne te komen. Veel details zijn niet bekendgemaakt.

"De Verenigde Staten en Oekraïne hebben overeenstemming bereikt over garanties voor veilige scheepvaart, het stoppen van het gebruik van geweld en het voorkomen van het gebruik van koopvaardijschepen voor militaire doeleinden op de Zwarte Zee", staat in een verklaring. Eenzelfde zin staat in een verklaring over Rusland.

Het Witte Huis zegt zich voor Oekraïne in te spannen om gevangenen vrij te krijgen. Rusland krijgt hulp om landbouwproducten en kunstmest te kunnen exporteren, met koopvaardijschepen te varen en financiële transacties te doen. De VS zeggen ook verder te werken aan een "duurzame vrede".