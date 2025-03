Van der Wal (VVD) zegt dat democratische waarden onder druk staan

DEN HAAG (ANP) - "Onze democratie is geen vanzelfsprekendheid", meldde Christianne van der Wal (VVD) in haar afscheidsbrief aan de Tweede Kamer. Volgens de oud-bewindsvrouw staan "waarden die haar sterk maken - vrijheid, rechtsstaat en gelijkwaardigheid - onder druk". Ze pleit voor blijven luisteren en samenwerken.

Van der Wal kondigde twee weken geleden aan het Kamerlidmaatschap op te geven. Het is niet haar plek, liet ze toen in een verklaring weten. Toen deze coalitie van PVV, VVD, NSC en BBB aantrad maakte de voormalige minister voor Natuur en Stikstof bekend niet te juichen over de samenwerking met de PVV. Dat had echter volgens haar niets te maken met haar vertrek.