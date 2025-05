KLM: bezorgd cabinepersoneel vluchten Israël overnacht op Cyprus

AMSTELVEEN (ANP) - KLM komt tegemoet aan de zorgen van personeel aan boord van vliegtuigen die vanaf dit weekend weer naar Israël vliegen. Dat heeft een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij vrijdag gemeld. De medewerkers hoeven niet in Tel Aviv te verblijven, maar kunnen in plaats daarvan overnachten in Larnaca op Cyprus.

KLM vliegt vanaf zaterdag weer op Ben-Gurion, de grootste luchthaven van Tel Aviv. De Vereniging Nederlands Cabinepersoneel (VNC) meldde eerder dat cabinemedewerkers zich daarover zorgen maakten, onder meer vanwege aanvallen van Houthi-rebellen uit Jemen.

KLM heeft altijd gezegd dat de veiligheid van personeel vooropstaat, maar merkte ook bezorgdheid onder collega's. Door personeel in Larnaca te laten overnachten, hoeven zij niet langer dan noodzakelijk in Tel Aviv te verblijven, aldus de zegsman.