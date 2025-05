EU blijft 'volledig toegewijd' aan handelsgesprekken met VS

BRUSSEL (ANP/AFP) - De Europese Unie blijft "volledig toegewijd" om tot een handelsakkoord met de Verenigde Staten te komen, nadat Amerikaanse rechters hadden geoordeeld dat de Amerikaanse importheffingen onwettig waren. Dat heeft Eurocommissaris Maroš Šefčovič (Handel) vrijdag gemeld op socialemediaplatform X.

"We steken al onze tijd en moeite erin, omdat het vinden van toekomstgerichte oplossingen een topprioriteit blijft voor de EU. We blijven voortdurend in contact", aldus Šefčovič. De handelscommissaris heeft eerder aangegeven dat hij vrijdag, zaterdag en maandag gesprekken heeft met zijn Amerikaanse handelspartners.

Het Amerikaanse Hof voor Internationale Handel sprak woensdag uit dat de meeste importheffingen ongrondwettig waren, waarna deze werden geblokkeerd. Een hof van beroep heeft dat besluit echter opgeschort, zolang de beroepsprocedure van het Witte Huis loopt.