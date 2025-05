Crowdfunding nodig voor vriendelijker alternatief eendenbek: “Je zou verwachten dat investeerders staan te dringen, maar zo werkt het helaas niet”

Het is een van die medische uitvindingen waarvan je denkt: waarom bestond dit nog niet? Twee vrouwelijke ingenieurs van de TU Delft hebben een alternatief ontworpen voor de beruchte eendenbek: het metalen instrument dat bij gynaecologisch onderzoek wordt gebruikt. Hun nieuwe ontwerp, de Lilium, moet het onderzoek comfortabeler maken. Maar voordat het hulpmiddel daadwerkelijk in de spreekkamer belandt, is er geld nodig. Veel geld.

Je zou verwachten dat investeerders staan te dringen voor een innovatie als deze. Maar zo werkt het helaas niet, vertelt ingenieur Tamara Hoveling, die samen met collega Ariadna Izcara Gual het nieuwe speculum ontwierp. “Er zijn wel financieringsaanvragen die we kunnen doen, bijvoorbeeld bij fondsen voor wetenschappelijk onderzoek, of startupfondsen. Maar dat kost veel tijd en veel aanvragen worden afgekeurd.”

Crowdfunding

Daarom startte Hoveling een crowdfunding . Het doel: 100.000 euro ophalen. Daarmee kunnen ze een verbeterd prototype ontwikkelen dat daadwerkelijk getest kan worden bij vrouwen in de zorg. “Het ziet er vriendelijker uit”, zegt Hoveling. En dat is precies de bedoeling.

Sinds het ontwerp begin april het nieuws haalde, werd Hoveling overspoeld met reacties. De oude eendenbek blijkt voor veel vrouwen een regelrechte nachtmerrie. “De onprettige eendenbek was iets dat wij graag wilden oplossen, maar dat het probleem zo groot was, dat had ik niet gedacht.”

Vrouwen namen contact met haar op met persoonlijke en soms schokkende verhalen. “Iemand vertelde dat ze een week had gebloed na gynaecologisch onderzoek. Een vrouw van 70 die op jonge leeftijd een onderzoek had gehad, vertrouwde me toe dat ze het daarna nooit meer heeft gedurfd om een gynaecologische test te doen.”

De enorme betrokkenheid inspireerde haar om de crowdfunding op te zetten. “Als wij een mooi bedrag binnenkrijgen via persoonlijke donaties, kunnen we meteen aantonen dat er vraag naar is. Laten zien dat er mensen zijn die zo graag willen dat het gebeurt dat ze er een paar euro voor over hebben.”

Eerste stap is gezet

Toch is de 100.000 euro pas het begin. De ontwikkeling van een nieuw medisch hulpmiddel duurt lang en kent veel stappen, waarschuwt Wim Groot, hoogleraar gezondheidseconomie aan de Universiteit Maastricht.

“Na verder onderzoek en ontwikkeling moet je ook zorgen dat het product gecertificeerd is en dat huisartsen en gynaecologen overtuigd zijn dat jouw hulpmiddel beter is”, legt Groot uit. “Dan moet je de productie opschalen en komen er andere investeringskosten bij, zoals die voor de marketing.”

Dat alles is vaak niet de expertise van een onderzoeker, dus meestal komt er op een bepaald moment een groter bedrijf aan te pas. Van idee tot daadwerkelijk gebruik in de zorg: reken op een traject van enkele jaren. “Misschien wel vijf jaar”, aldus Groot.

Voorlopig ligt de bal bij het publiek. Met de crowdfunding hoopt Hoveling te laten zien dat het tijd is voor verandering en dat die verandering er komt als genoeg mensen er samen de schouders onder zetten. De eendenbek bestaat al meer dan 100 jaar, maar het taboe eromheen ook. En daar willen Hoveling en Gual voorgoed een einde aan maken.