KLM, FlixBus en Eurostar wijzen reizigers VK op nieuwe regels

DEN HAAG (ANP) - KLM, FlixBus en Eurostar wijzen passagiers op de nieuwe regels die vanaf woensdag gelden voor reizen naar het Verenigd Koninkrijk. EU-reizigers hebben een zogeheten Electronic Travel Authorisation (ETA) nodig als ze naar Engeland, Schotland, Wales of Noord-Ierland gaan.

KLM waarschuwt mensen bij het boeken dat ze zich vooraf online moeten registreren en herhalen dat later in een mail, zegt een woordvoerster. "Bij vertrek controleren we of passagiers de juiste papieren bij zich hebben, volgens de inreisvereisten van de bestemming."

Treinreisaanbieder Eurostar brengt klanten op de hoogte van de benodigde reisdocumenten via een "checklist" en met mails, via de website en bij de reserveringsbevestiging. FlixBus heeft klanten geïnformeerd over de ETA en vraagt chauffeurs reizigers te controleren op het document voordat ze de bus instappen. "Er zullen vast mensen zijn die het niet weten, maar dan kun je beter in Amsterdam achterblijven dan in Calais", zegt een woordvoerder.