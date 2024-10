KLM: hogere ticketprijzen voor reizigers onvermijdelijk

SCHIPHOL (ANP) - Hogere ticketprijzen voor reizigers zijn onvermijdelijk doordat de kosten van tegenvallers bij Schiphol worden verhaald op de luchtvaartmaatschappijen, reageert KLM op de tariefsverhogingen van Schiphol. "Schiphol wordt de op één na duurste luchthaven van Europa nu zij haar tarieven in het komende jaar met 41 procent verhoogt, bovenop de 40 procent tariefstijging van de afgelopen drie jaar", aldus de luchtvaartmaatschappij.

Dit heeft "grote gevolgen" voor zowel de reiziger als de luchtvaartsector. Volgens KLM kiest geen enkele andere luchthaven in Europa voor een dergelijke verhoging, waardoor Schiphol de komende jaren aanzienlijk duurder zal zijn in vergelijking met andere Europese hubs zoals Parijs-Charles de Gaulle en Kopenhagen. "Ondertussen is Schiphol nog jaren bezig met bouwen en renoveren om de kwaliteit te bieden die reizigers en luchtvaartmaatschappijen mogen verwachten."

Volgens de maatschappij schuift Schiphol extra kosten van tegenvallers en budgetoverschrijdingen voor een groot deel af op de reiziger. De sterke verhoging van de havengelden is "onredelijk en onverstandig." "Onredelijk, omdat Schiphol de kosten van alle tegenvallers én van de coronajaren volledig bij de luchtvaartmaatschappijen legt. Onverstandig, omdat de luchthaven daarmee haar eigen positie als internationaal knooppunt ondergraaft en kwetsbaar maakt", stelt het bedrijf.

KLM is het eens met Schiphol dat verbetering van de luchthaven en betere dienstverlening voor de reiziger broodnodig zijn. "De staat van onderhoud van gebouwen en werkplekken voldoet niet aan de behoeften van reizigers en werknemers op Schiphol."