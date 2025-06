KLM nodigt bonden uit om verder te praten over cao grondpersoneel

AMSTELVEEN (ANP) - KLM wil met FNV en CNV verder praten over een nieuwe cao voor het grondpersoneel. Dat laat een woordvoerster van de luchtvaartmaatschappij weten, nadat ultimatums van de twee bonden om 12.00 uur zijn verlopen. Het is nog niet bekend wat de vervolgstappen zullen zijn van FNV en CNV, die eerder met acties hebben gedreigd.

"Er is geen eindbod gedaan en wat ons betreft zijn er nog volop aanknopingspunten om verder te praten", aldus de zegsvrouw. "We willen samen met de bonden, dus ook met FNV en CNV, tot een nieuwe cao komen die recht doet aan de inzet van onze collega's én aansluit bij de financiële situatie waarin KLM zich bevindt."

Onder het grondpersoneel vallen bijvoorbeeld medewerkers die bagage in- en uitladen, vliegtuigen verslepen of passagiers in de vertrekhallen te woord staan. Volgens CNV heeft de cao betrekking op ongeveer 14.000 van de in totaal ruim 30.000 KLM-medewerkers.

FNV en CNV hebben laten weten later op vrijdag met een reactie te komen.